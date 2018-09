Fiscal de Nuevo León aseguró que ya tienen identificados a varios agresores

"Y a tenemos ubicadas a varias personas , estamos trabajando para obtener una orden de aprehensión, por eso me reservo los nombres", aseguró el Fiscal, Gustavo Adolfo Guerrero , para la cadena Multimedios.

Otro tema a tratar es el del cuerpo policíaco de Fuerza Civil, el cual, según videos, estuvieron presentes donde se llevaron a cabo los actos violentos, pero no intervinieron. Al respecto, el fiscal inidicó "se está valorando si es que hubo, o no, responsabilidad, aún no queremos hacer un pronunciamiento".