EXCLUSIVA | Nicolás Castillo: "Me equivoqué y esas declaraciones se están malinterpretando"

CIUDAD DE MÉXICO.- Nicolás Castillo habló sobre las polémicas declaraciones que dio, principalmente en redes sociales, sobre el América durante su paso por Pumas.

El delantero chileno, flamante adquisición de las Águilas, ofreció disculpas a la afición americanista, particularmente por una publicación desde su cuenta de Instagram en la que acusó que los azulcrema ganaban con ayuda arbitral.

"Yo en el equipo que esté lo voy a apoyar a muerte, hoy en día me toca estar con el América y voy a defender a muerte a mis compañeros, al técnico, a todo el que sea hincha de América, porque soy así. Yo defiendo lo mío, en ese momento estaba en Pumas, yo me equivocó, me equivoqué quizás en haber puesto esa foto, lo acepto, no soy perfecto y hoy en día por ahí esas declaraciones se están malinterpretando, pero yo soy así, defiendo lo que es mío, donde estoy a muerte y esta no va a ser la excepción", expresó Castillo en exclusiva para Fútbol En Serio, de TDN.

Castillo también habló sobre cómo fue recibido por sus nuevos compañeros, con el torneo Clausura 2019 ya iniciado.

"El grupo me recibió bastante bien, me han tratado increíble, tienen una calidad increíble en el entrenamiento son todos muy profesionales, eso me gusta mucho y con trabajo se consigue todo, entonces el equipo está muy enfocado en lo que quiere, ayer me tocó estár en el estadio y el ambiente en el camerino (vestidor) es muy diferente a donde he estado antes, cualquier otro equipo y tenía unas ganas inmensas de estar ahí con ellos", agregó el chileno.

Además del titular de la emisión, Francisco Javier González, y el periodista Raúl Sarmiento, estuvo el exdelantero del América y comentarista de Univision Deportes, Iván Zamorano, y el analista de TDN Damián 'Ruso' Zamogilny.

'Nico' fue claro en que no festejaría si le anota un gol a Pumas y confesó que sí sintió conflicto en medio de su negociación con América, pues entiende bien la rivalidad entre ambos equipos.

"La verdad es que la gente (de Pumas) me quería mucho, yo también los quiero mucho y sí me pasó por la cabeza, yo sé lo que es la rivalidad que tienen Pumas y América y sí lo pensé, lo conversé mucho y después tenía que tomar una decisión, y era la mejor decisión para mí, lo que pensaba yo, porque también yo pienso en la selección nacional, creo que jugar en América me da muy buen nivel para jugar la Copa América.