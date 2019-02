Exclusiva | Nico Castillo: “Soy un profesional y defenderé a muerte al América"

En entrevista exclusiva con Univision Deportes , ‘Nico’ sentenció que el haber jugado en Pumas no le remueve ningún sentimiento y dejó en claro que al único equipo que ama es a la Universidad Católica de su país.

“No voy a ser el último, ni el primero, somos profesionales, es una profesión, el único equipo que soy hincha es Universidad Católica, es al único que no voy a traicionar, de ahí en fuera soy un profesional y defenderé al equipo que me toque estar.

“Llegando estaré a las órdenes del cuerpo técnico, de cómo se dé mi adaptación, hace tiempo no juego en la altura y siento que me va a pegar un poco, pero sí sé de ese partido, aunque primero hay uno importante con Querétaro", sentenció.

“La llamada que me convenció fue la de Miguel (Herrera), me dio confianza, tomé la decisión, fue una negociación larga, pero desde que hablé con él, tomé la decisión de llegar al América.

“Necesito estar en el lugar donde me valoren, donde me sienta importante y creo que en este club me lo demostró el técnico, el presidente y toda la gente que hizo posible esto para llegar a América”, expresó.