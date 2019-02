Exclusiva | Nico Castillo aseguró que ya tiene la cabeza puesta en el partido ante Pumas

" Te mentiría si te dijera que no (está pensando en Pumas) , pero yo soy de pensar en el partido que viene; ya veremos como me voy sintiendo, me tengo que adaptar nuevamente a la altura, estos días he sufrido un poco, así que sí, lo tengo en mi cabeza , pero estoy enfocado en los días próximos", admitió.

Por otro lado, agredeció el apoyo que le ha dado su compatriota, el ex goleador de Las Águilas y hoy talento de Univisión Deportes, Iván Zamorano , quien le auguró un buen futuro a Castillo con los colores del conjunto de Coapa, al tiempo que no dejó de recordar que otro chileno histórico del club, Carlos Reinoso , en más de una ocasión negó estar de acuerdo con su fichaje, debido a declaraciones que dio mientras defendió la camiseta de la UNAM.

"Tuve la oportunidad de hablar con Iván, me deseó toda la suerte, me brindó su apoyo, me dijo que lo que necesite el va a estar ahí, es un jugador importante para Chile también, es un histórico entonces que alguien te reciba de esa manera, apoyándote siendo chileno, porque f ue el único chileno que me apoyó, el otro (Carlos Reinoso) no me apoyó para nada, entonces que te apoye un jugador tan importante para Chile te llena de orgullo", agregó Castillo.