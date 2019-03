EXCLUSIVA | Chelís: “Mi esposa pudo ser mi auxiliar”

José Luis Sánchez Solá, director técnico del Club Puebla, reconoció en exclusiva con Fútbol en Serio que no estaba entre sus planes dirigir el Puebla después de mantenerse un tiempo en la inactividad como estratega dentro de la Liga MX, aunque se dice agradecido por la oportunidad.

“No tenía en mi mapa al Puebla y me llegó, un día después de cumplir 60 años me llegó esta grandísima oportunidad y estoy muy agradecido. Los directores técnicos vivimos del crédito y el profesor Enrique Meza lo tenía, no se le daban las cosas pero su crédito era para más planteles y más temporadas”.

Como parte de esta inesperada oportunidad, el “Chelís” reconoció que le costó trabajo armar su cuerpo técnico.



“De mi cuerpo técnico todos estaban trabajando. No tenía a nadie, mi esposa pudo ser mi auxiliar. El ‘Ruso’ Zamogilny es de todas mis confianzas y él me recomendó al ‘Picas’, el estilo que Damián puso en Puebla era lo que yo quería en el equipo, le hago la llamada y ya estaba aquí. Él tenía lo que contagia a la gente”.

El estratega admitió que Enrique Meza, su antecesor, dejó cosas buenas en el conjunto de la Angelópolis. Respetó y reconoció su labor.

“Los jugadores estaban caídos, no les estaban saliendo las cosas, el jugador es muy vanidoso y le gusta ganar, entonces con el nuevo técnico, y nueva palabra, poco a poco hace efecto. Con el gran amor al Puebla, poco a poco se van dando cuenta de esto, que se sintieran cómodos. Me tomo de lo futbolístico del señor Meza y con esta nueva palabra, ahí vamos”.

Sánchez Solá dijo que, a pesar de tener otras ocupaciones últimamente y su tiempo fuera del futbol profesional, la sensación de ser técnico en la Liga MX es “única”, por lo que aprovechó para explicar la frase que comentó alguna vez de que “la profesión de director técnico es como un barril de estiércol”.



“Tras mi último cargo, voy buscando en todas las actividades y por eso regresé, yo estaba muy bien en donde estaba trabajando, horarios, compañía, me gusta jugar golf, pero me hablan del Puebla y sí lo comparo, ‘métete al barril de estiércol’ ya que es muy difícil ganar un partido en esta liga, y ese sabor no lo he encontrado en otro ámbito, es demasiado complejo, voy por estiércol y como mis cerezas”.

El “Chelís” apela a crear una comunión especial con los jugadores de “La Franja” y transmitirlo al público.

“Me mueve el poder conectar de nuevo a la gente del Puebla y si hay esta conexión, va a haber llegadas al área, puntos. El chiste es que ya metimos la pierna en la puerta, no hemos entrado, pero el chiste es estar así para colarnos en cualquier momento. Hay jugadores que no pasan por su mejor momento, tengo jugadores que tengo que recuperar, hay nivel y es la actualidad de este Puebla. El tema motivacional no lo tengo como primordial. No hay ningún entrenador que no trabaje la cancha, después tenemos que entendernos”.

Sobre el América, próximo rival de La Franja en el Torneo Clausura 2019, el “Chelís” destacó la jerarquía que tienen las Águilas y, sobre todo, el hecho de dirigir en el Estadio Azteca.

“Hay partidos en los que no necesitas hablar mucho de ellos. Para mí, el Azteca es la catedral del futbol mundial, si me persigno dos veces, ahí me persigno cuatro. Cuando tienes un equipo con grandes nombres y grandes técnicos y que tienen una manera muy fija de hacer las cosas, entonces tienes que empezar a hacer un trabajo. El América tiene defectos, el Necaxa lo resaltó, ojalá el Puebla pueda hacer lo mismo, es un partido ganable, en un gran día, en un gran todo”.



¿Admitiría el empate en el América vs Puebla? Sánchez Solá descartó que prepare el encuentro para obtener un punto.

“No me iría contento con el empate, no nos da. Hay que aspirar a ganar pues hacerlo, y si después da para el empate, bendito sea Dios. Con todo el respeto y la humildad de enfrentarnos a un gran equipo. Al América lo vengo enfrentando desde el 98 en todas sus categorías y no varían, no digo que siempre les salga, pero algo tienen los que pertenecen al América que siempre van hacia adelante, con convicción. El otro día, el señor Herrera dijo que ‘tocamos fondo’, pues íjole, qué nos dejan a los pobres, ante eso nos tenemos que enfrentar y ante eso tenemos que vencer”.

Por último, señaló cuándo cree que su ciclo debería terminar con los Camoteros.