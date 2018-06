"Es triste y duro este final": Matías Almeyda oficializó su salida de Chivas

"Las condiciones no estaban dadas para seguir, decidimos terminar por un respeto a quien paga un bono... no se les puede mentir y yo no puedo mentir" , recalcó Almeyda sobre el pleito con la directiva rojiblanca.



"No guardo rencor, no es mi estilo, me quiero llevar lo mejor de Chivas, tenía dos años más de contrato, me pude haber quedado hasta ser echado pero no soy así, mi estilo es la dignidad de decir 'no va más', si alguien que te contrata no te da la confianza, no hay problema, hay que cerrar el cliclo”, dejó en claro.