Erpen fue presentado por Lobos BUAP

El defensa argentino Facundo Erpen se declaró listo para ayudar a los Lobos Buap a ser protagonistas en el torneo Clausura 2017 del fútbol mexicano, en su presentación como nuevo refuerzo del equipo.



"Estoy contento porque me reencuentro con esta ciudad que me dio cosas lindas, lo bueno es que he jugado en este estadio", dijo al referirse a Puebla, donde en el 2015 ganó la Copa MX con el Puebla y ahora vestirá la camiseta del otro conjunto de la localidad.



Erpen, de 34 años, jugó en su país y en la MLS de Estados Unidos y entre 1999 y 2011, año en el que emigró a México para fichar con el Atlas con el cual cumplió destacadas actuaciones para en el 2015 pasar al Puebla, de ahí al Morelia y otra vez al Atlas del que saltó a los Lobos Buap.



"Espero arrancar el torneo con la ilusión de estar en esta familia y mejorar lo que se hizo bien en el torneo pasado", dijo el jugador.

Los Lobos Buap del entrenador Rafael Puente Jr. ascendieron a la primera división a mitad de este año y en el Clausura se colocaron en el décimo lugar con 23 puntos, a solo dos de los puestos de liguilla.



Según Erpen, su nuevo equipo hizo buenos partidos en el pasado campeonato y ahora la meta es igualar o mejorar el rendimiento.

Los Lobos debutarán en el Clausura el próximo domingo 7 de enero, cuando visitarán al Santos Laguna en el arranque del campeonato.



Además de ese encuentro en la primera jornada del Clausura jugarán Puebla-Tigres, Atlas-León, Cruz Azul-Tijuana, Monterrey-Morelia, Pachuca-Pumas, Necaxa-Veracruz, Toluca-Guadalajara y Querétaro-América.

El Clausura contará con 17 jornadas de la fase regular hasta el 29 de abril, cuando quedarán decididos los ocho clasificados a la liguilla, etapa decisiva del título.