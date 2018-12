En Pumas aseguran que "hemos callado bocas"

Las Semifinales del Apertura 2018 incluyen un atractivo encuentro entre Cruz Azul y Rayados, no obstante, el Clásico Capitalino es el juego que se está robando las miradas. Sobre el papel que juega cada equipo en el encuentro que sostendrán América y Pumas , el jugador universitario, Víctor Malcorra , aseguró que no les importa no ser considerados favoritos, pues han demostrado ser un equipo fuerte a lo largo del torneo.

"Desde que arrancó el torneo no nos han tomado en serio, no nos veían como un equipo fuerte; que sigan dando favoritos a los demás, nosotros vamos a seguir haciendo nuestro trabajo con humildad, como lo hizo este grupo durante todo el torneo, ojalá lo podamos seguir haciendo igual y sigamos callando a los que no lo quieren ver", apuntó, mientras que el chileno Felipe Mora, lo secundo: "Somos una plantilla humilde, no de tanto nombre, no de tanto dinero y hemos sabido callar bocas a lo largo del torneo".