En Chivas niegan tajantemente que Alan Pulido deje Chivas

El director deportivo del Guadalajara, Francisco Gabriel de Anda, puso fin a todos los rumores que colocaban a Alan Pulido fuera del Rebaño Sagrado.

Fue tajante al afirmar que el delantero mexicano no saldrá de la institución, eso a pesar de todos los rumores que afirmaban lo contrario.

“Me sorprende lo de Pizarro y lo de Pulido porque no hay nada. Yo creo que cuando no hay nada que decir, como director deportivo no tienes que estar apareciendo todos los días”, expresó De Anda. “Se especuló mucho y es normal en el caso de Chivas. Muchos rumores, información que a veces se tira por tirar. Pulido no sale.”

Sobre Pizarro, De Anda aceptó que sí han habido ofertas tanto del fútbol mexicano como de Europa, pero que por el momento Rodolfo es jugar de Chivas.