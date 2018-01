El VAR llegará al fútbol mexicano en la liguilla del Clausura 2018

Arturo Brizio, presidente de la Comisión de Arbitraje, señaló que el VAR llegará al fútbol mexicano en la liguilla del Clausura 2018.

"Ya estamos convocando para el curso del tema reglamentario. Tendremos todo febrero y marzo las pruebas de campo, la capacitación de los aspirantes al VAR que no sean árbitros y está anunciado prácticamente para la Liguilla. En la fecha 17 tenemos que tener listo todo", dijo Brizio en entrevista para W radio.



Sin embargo, Arturo Brizio mencionó que aun con el VAR se mantendrá la polémica en el fútbol.

“Todos están pensando, la gente del futbol, del medio y el público en general, que esto va a ser la panacea y no lo va a ser. Hay jugadas que, aún con el VAR, no se van a poder definir, hay jugadas que, aún con el VAR no son siquiera sujetas a revisión”, afirmó.