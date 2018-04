¿El último clásico capitalino de 'Nico' Castillo como auriazul?

Los Pumas se aferraron a su obejtivo con las garras. Se instalaron en la Liguilla con un penoso empate, en casa, ante Querétaro y ahora enfrentarán al América, que si bien no ha mostrado su mejor fútbol, es el claro favorito para avanzar a las semifinales.

Pero más allá del momento contrastante que viven ambos equipos, existe un ingrediente especial en el duelo del próximo miércoles que involucra al que ha sido el referente de Pumas en el Clausura 2018: Nicolás Castillo.

El chileno manifestó hace unos días que no ve con malos ojos irse al América en un futuro, probablemente, cercano. Castillo no sólo quiere disputar juegos en liga, también quiere exhibirse en una vitrina mucho más amplia participando en torneos internacionales y seguir vivo en la conversación de su selección. Más allá de los colores y la tradición, no podemos culparlo, sino aplaudir sus ganas de hacer más por su carrera.

Desafortunadamente, el club felino no puede ofrecerle todo ello con lo que Castillo sueña. Al menos no por el momento. El cuadro auriazul sigue hundido en una crisis que si bien se ha sacado a flote, no tiene una solución inmediata. El proyecto para revivir la afamada cantera tomará tiempo y paciencia, y la carrera de 'Nico' es lo que menos necesita a estas alturas.





Aquí es donde entra el América y su coqueteo. Las Águilas quieren ver a 'Nico' en el nido lo más pronto posible. Tienen los recursos y un proyecto mucho más claro en el que el chileno podría brillar y encajar a la perfección. La baja de nivel de Oribe Pertal, quien en todo el torneo anotó tres goles, comparados con los 11 del chileno, y el potencial de la dupla con Jérémy Ménez al frente, nos hacen creer que Castillo podría disputar su último clásico como auriazul antes de convertirse en el enemigo.

Definición en el área, visión de juego, retención del balón en los tres cuartos de cancha rival; todo esto aportaría 'Nico' al conjunto del 'Piojo' Herrera. Pero sobre todo, las Águilas darían un golpe al orgullo de los universitarios que verían a una estrella más cambiar la tradición y los colores por aquellos del acérrimo rival.



Pumas deberá dar un golpe de autoridad en cuartos de final y hacer un papel perfecto en el resto de la Liguilla para que Castillo piense dos veces qué hacer con su futuro. De otra forma es muy probable que el chileno termine vestido de amarillo el próximo año.