El once del América que se perfila para enfrentar a Boca Juniors incluye a Ménez

Las Águilas aún no han recuperado a ninguno de los jugadores que han tenido particiáción con sus respectivas selecciones en Copa Oro y Copa América . Edson Álvarez, Guido Rodríguez, Agustín Marchesín y Nicolás Castillo se mantienen en actividad, mientras que Renato Ibarra, Bruno Valdez, Mateus Uribe y Roger Martínez aún no se integran al equipo pues la directiva les otorgó de 7 a 10 días de vacaciones.

Mientras tanto, Nicolás Benedetti, quien sufrió una fractura en el pie durante la final de Copa en abril, ya se encuentra totalmente integrado al trabajo de sus compañeros, no obstante, no se espera que tenga actividad al menos en el primer partido de pretemporada, pues 'el piojo' no pretende 'apresurar' su regreso a las canchas