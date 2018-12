Edwin Hernández está fuera del Guadalajara y se lanzó contra Cardozo

El fracaso de Chivas en el Mundial de Clubes fue la última experiencia que tuvieron varios elementos del equipo con la camiseta 'rojiblanca'. Uno de ellos es Edwin Hernández , quien saldrá de la institución no sin antes haber expresado su sentir por no ser tomado en cuenta para el certamen internacional.

"Me siento golpeado porque siento que a lo mejor se me arrebató algo que yo me había ganado, sí me siento dolido", expresó al ser cuestionado sobre sus sensaciones al no haber podido participar en ninguno de los dos partidos que disputó 'el rebaño´en los Emiratos Árabes Unidos.