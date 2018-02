Editorial: Jorge Vergara, de vendedor de carnitas a un sensato y paciente dueño de Chivas

El mandamás del rebaño ya no es el impulsivo de antes, su experiencia para salir de las crisis le ha dado la madurez necesaria.

De Jorge Vergara se pueden decir muchas cosas, pero nadie puede negar que es un empresario exitoso, el caso de un mexicano que comenzó vendiendo carnitas y que actualmente es el dueño de Chivas y de grupo Omnilife. Arrancó, como muchos, el camino al éxito en plena oscuridad.

“Estaba gordo, quebrado, y enfermo. Freía carne de puerco y obviamente me la consumía todos los días. El colesterol estaba por las nubes. Empecé el negocio porque fui despedido de un resort, me levantaba a las cuatro de la mañana para freír las carnes, se las vendía a los de las tortas ahogadas. Dormía cuatro horas y comencé a enfermarme”, declara Vergara sobre cómo incursionó en el negocio de los suplementos vitamínicos.



La creación de Grupo Omnilife le representó un crecimiento paulatino hasta convertirse en una gran empresa internacional con distribución en gran parte del mundo. Junto a Omnilfe llegaron varios proyectos, incluso fue productor de la película “Y tu mamá también”, pero uno de los proyectos más ambiciosos sería… Chivas. Vergara se convirtió en dueño del rebaño en el 2002, prometió un campeonato en cinco años y cumplió. Evidentemente Vergara nunca fue un directivo de cepa, creció en otro ambiente, pero sabía de negocios y eso no es cualquier cosa en el mundo del fútbol.



En el camino ha cometido errores, se ha ganado detractores, adeptos y hasta enemigos. Despidos por montones reflejaban la desesperación por encontrar el éxito; tres resultados negativos ponían a temblar a cualquier técnico; Daniel Guzmán, Hans Westerhof, Eduardo de la Torre, Benjamin Galindo, Juan Carlos Ortega, José Manuel de la Torre, Omar Arellano, Raúl Arias, Ignacio Ambriz, etc. Fueron técnicos de Chivas y no encontraron la suficiente paciencia del dueño para que su trabajo tuviera continuidad.

Pero en esas fallas cometidas, Vergara se puede colgar medallas importantes, como la formación de jugadores con calidad de exportación en su periodo, Carlos Salcido, Francisco ‘Maza’ Rodríguez, Carlos Vela y la joya de la corona, Javier ‘Chicharito’ Hernández. Sin olvidar que hizo un nuevo estadio y recientemente alzó el campeonato de Copa y de Liga MX.



Con Matías Almeyda la maduréz ha llegado, Vergara le tiene una confianza ciega al argentino; y el 'Pelado' confía plenamente en el proyecto de Vergara. En estos momentos el éxito está camuflado y no aparece, pero el trabajo de ambos tarde o temprano deberá sacarlos a flote. Para muchos es inexplicable que Vergara tenga tanta paciencia para al Almeyda, hay quienes aseguran que se ha ablandado; yo no coincido; recuerdan que al inicio de este texto les comenté que sabía de negocios, bueno Vergara no solo tiene con Almeyda a un técnico, tiene un formador de talento, un consejero y hasta un valor internacional para el club.

No sabemos cuánto dure la paciencia de Vergara, pero es consciente que a Matías Almeyda se le busca en Argentina y en Inglaterra. Vergara sabe pasar por momentos de oscuridad y los aficionados de Chivas deberán calmar su impaciencia, el mandamás del ‘rebaño’ tarde o temprano les dará lo que desean.