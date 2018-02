EDITORIAL: Hay de ‘grandes’ a ‘grandes’ en la Liga MX

Cinco jornadas se han ido y ni Chivas ni Cruz Azul levantan en este campeonato; todo lo contrario que Pumas y América que se encuentran como líderes generales.

Qué lejos se ve aquel tiempo en el que candidateábamos a Matías Almeyda para tomar el lugar de Juan Carlos Osorio en el Tri. Qué lejano se ve aquel primer semestre de 2017 cuando Chivas consiguió el doblete en Liga y en Copa.

El 'Pelado' no es el villano que se quiere vender, aunque tampoco está exento de culpa. Más allá de lo que ya se ha hablado sobre las altas o las bajas que el club tuvo, Almeyda está en el momento clave de su carrera en la Liga MX: una derrota más pondrá muy complicado el futuro del argentino en el timón rojiblanco.



Parece que Chivas cayó ya en un estado de confort y necesita un severo revulsivo para recomponer la situación. Ahí, un giro intempestivo en el banquillo puede ser la sacudida que necesita un equipo inerte, desbalanceado y poco competitivo.

Quizá no en el estado de alerta en el que vive Chivas, pero sí con un nivel preocupante encontramos al Cruz Azul. La Máquina ha perdido en cinco semanas el avance que había tenido el equipo con Paco Jémez.

Cruz Azul se ha convertido en un equipo aburrido. La Máquina de Caixinha es predecible y con muy poco punch ofensivo. Inentendible en algunos lapsos de partido con indicaciones extrañas por parte del portugués.



La Máquina no camina y no anda. Al igual que pasa con Chivas, suma a jugadores con un nivel sumamente bajo. Urge que Caixinha le pierda el respeto a las jerarquías de algunos futbolistas que han sido intocables desde hace tiempo y que no tienen el nivel necesario para estar como titulares.

Pero hay de 'grandes' a 'grandes'. Y si hace seis meses criticábamos a los Pumas, hoy los resultados y, sobre todo, el funcionamiento, avalan el trabajo de David Patiño.

Sobresalen, más allá de los goles del triunfo ante Tigres, lo que está haciendo Alejandro Arribas; se le criticó su pasado en España, pero la realidad es que el español está siendo el líder de la zaga auriazul con base en su gran temperamento.



Y arriba, lo hecho por Matías Alustiza. ¿Acabado? Al argentino le queda mucho fútbol en los pies; juega y hace jugar, además es el complemento perfecto para Nicolás Castillo.

Pumas dejó de ser ese equipo soso y poco espectacular de las últimas temporadas. Hoy da gusto prender la tele en domingo al medio día, ver ritmo, garra, goles y espectáculo es algo que se necesitaba en CU.

Finalmente, el América. Al fin pudimos ver la mejor versión del dibujo que pintó Miguel Herrera para este equipo. Las Águilas deben aplastar siempre, deben jugar siempre a ganar, a gustar y a golear.



No sabemos si a Henry Martin le dará para ir al Mundial; lo que sí sabemos es que le dará para estar en un gran semestre con el América. México, la Liga y las Águilas necesitan delanteros aztecas y Martin tiene el nivel y la edad para convertirse en un referente.

Una vez más, al igual que en su primera etapa con el club, Miguel Herrera logró transformar la plantilla azulcrema. Más allá de un Ménez o una súper figura que pudo llegar, el ‘Piojo’ contrató una base de clase media que está sobresaliendo. Este América es de verdad y cada día lo hace mejor.