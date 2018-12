Islas aseguró que ningún directivo del conjunto 'culichi' se acercó a él o a Mario García para platicar sobre una posible renovación, "evidentemente uno tiene que entender que no hay ningún tipo de intención de que uno continúe", señaló para el portal Mediotiempo y agregó que no sabe si esto sea un motivo para que su compatriota haya decidido no reportar con Dorados, "Yo platico con Diego todos los días, pero yo hablo por mí y Diego habla por Diego ", agregó.

Asimismo, quien fuera la mano derecha de Maradona durante el torneo anterior, mencionó que recibió ofertas de trabajo tanto de la Liga de Ascenso como de la Liga MX aunque no profundizó en el tema: "Yo me quede en el DF una semana más y aparecieron algunas ofertas para seguir en México; me vine a Argentina a pasar las fiestas pero sí quedó la posibilidad y sería un placer enorme seguir dirigiendo en México. Mi intención era quedarme en Dorados pero no fue así y buscar nuevas opciones".