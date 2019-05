Corre riesgo el fichaje de Tigres con un jugador que podría tener doble contrato

“Yo con Liga tengo un contrato firmado hasta el 3 de junio, ya con Tigres tengo un contrato firmado por cuatro años. De las demás cosas que se dicen, la verdad no tengo ni idea”, indicó el propio Intriago en conferencia de prensa este jueves.

Pero desde la dirigencia del club no se andan con medias tintas. Esteban Paz, directivo de la comisión de fútbol de LDU, indicó a la radio Área Deportiva que llegarán hasta las últimas consecuencias, toda vez que el mediocampista tiene un contrato vigente con ellos que expira en diciembre del 2020.

“En la página de la FEF se puede verificar la firma de contrato hasta cuándo es. Tigres es un equipo abusivo, lo lamentables es la forma de comportarse de los empresarios que vinieron por debajo de la mesa a querer firmar. Si el jugador quiere irse, no tenemos ninguna oposición que se vaya, queremos jugadores que realmente quieran a la camiseta, peor aún que sea el capitán, pero a Liga le tienen que indemnizar. Los abogados de Liga ya están al tanto de todo”, recalcó.

“Haremos respetar a Liga y Tigres deberá saber que será demandado al igual que el jugador. Liga no podrá ser perjudicada, no queremos hacerle daño a Intriago que es un buen muchacho, pero mal asesorado toma estas decisiones. Intriago no va a Tigres, Tigres lo va a prestar a otro club (Lobos BUAP)”, recalcó el directivo.