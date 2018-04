Confirmados los horarios y fechas para los cuartos de final en la Liga MX

La Liga MX confirmó día y hora para los encuentros de cuartos de final del Clausura 2018.

La liguilla arrancará el próximo miércoles 2 de mayo en el Estadio Olímpico Universitario a las 17:30 PT, 19:30 CT y 20:30 ET; dos horas después, Monterrey visitará el Estadio Caliente para medirse a Xolos de Tijuana.

Toda la actividad se reinicia el jueves 3 de mayo cuando Santos reciba a Tigres a las 17:30 PT, 19:30 CT y 20:30 ET; dos horas más tarde, Morelia visitará al Toluca en el Estadio Morelos.

Así se jugarán los cuartos de final del Torneo Clausura 2018 de la Liga MX. Días y horarios pic.twitter.com/ML9Cd3nNUw — Adolfo Peñaloza (@Adolfo_Penaloza) April 30, 2018

Los partidos de vuelta se disputarán el sábado 5 de mayo cuando Pumas visite el Estadio Azteca para medirse a América a las 17:00 PT, 19:00 CT y 20:00 ET; dos horas después, la vuelta en el Estadio BBVA Bancomer entre Monterrey y Xolos.

Finalmente, el domingo, Toluca recibe a Morelia a las 10:00 PT, 12:00 CT y 13:00 ET; los cuartos de final terminan en el TSM de Torreón con el Santos vs. Tigres a las 17:00 PT, 18:00 CT y 19:00 ET.