Con Marchesín como figura, el América sumó tres puntos ante Veracruz que saben a puras dudas

Miguel Herrera debe de estar preocupado, su equipo no fue capaz de superar, al menos en funcionamiento, a un equipo tan debilitado en lo físico, técnico, táctico y mental como el Veracruz .

Durante la primera mitad, un gol al 2' de Roger Martínez tras un centro a pelota parada abrió el marcador y parecía que el partido sería un día de campo para los azulcremas. La lesión de Edson Álvarez con 10 minutos en el reloj pudo ser un factor que afectara lo que había planeado 'el Piojo', pero no razón suficiente para permitirle al Tiburón crecer y hasta robarle la posesión al América por lapsos importantes.

En la segunda mitad, a los del puerto les bastaron cuatro minutos para comenzar a tocar la puerta de Agustín Marchesín . Un tiro de Kazim Richards que iba a ser un golazo fue anulado por fuera de lugar, pero antes del 51' el propio futbolista turco ya había lanzado un cabezazo que el arquero soltó y casi le cuesta el empate , además de un tiro de Chávez que no llevaba mucha colocación pero sí potencia.

¿Qué tenía que suceder para que el América volviera al juego? La entrada de Oribe Peralta quien con un minuto en el campo dio una asistencia de otro juego a Nicolás Castillo y el chileno no perdonó. 14 partidos a lo largo de 103 días tuvieron que pasar en liga para volver a ver al Capitán.

A partir de ese momento, la consigna que llegó desde la banca de los capitalinos fue concentración, tocar la pelota y no arriesgar demasiado. Veracruz aún tuvo un balón parado de Adrián Luna que pasó muy cerca del arco pero no hubo mucho más. Los de Miguel Herrera comenzaron a priorizar los pases laterales y no hubo más peligro.