Landon Donovan debutó y León volvió a rugir ante Puebla

Puebla no dejó de pelear y se volcó al ataque en la segunda mitad en busca de lograr algo más en este encuentro.

La 'Fiera' estaba en busca de alguien que le pagara los platos rotos y el Puebla pintaba como el rival perfecto para redimirse ante su gente en el Nou Camp. Al final, el rey de la selva rugió 2-1 y regresó al camino del triunfo en el Clausura 2018.

Los 'Panzas Verdes' dominaron los primeros 45 minutos tras clavar un gol de vestidor del que Puebla no se pudo reponer. Boselli dejó parado a Moisés Muñoz tras un centro el área visitante.



El conjunto local tuvo más llegadas que su delantero argentino no supo concretar, pero sí el 'Rifle' Andrade, quien a los 20 minutos desbordó por la derecha para poner el esférico a un costado del poste más cercano.



Antes del silbatazo, Andrade se perdería su segundo tanto del partido tras un remate precipitado de derecha.

Los 'Camoteros' salieron al complemento decididos a empatar y, por qué no, remontar el marcador en contra. A los cinco minutos, Christian Tabó encontró su recompensa con la derecha.



León cedió el control del esférico a Puebla que coqueteó con más frecuencia en su área. Sin embargo, las llegadas de los 'Camoteros' no pasaron del susto. A pesar del dominio visitante, el 'Rifle' Andrade estuvo a centímentros de meter el tercer gol para los 'Panzas Verdes'.

El Nou Camp tuvo que esperar 80 minutos para presenciar el anhelado debut del 'Capitán América', quien entró de cambió por el mejor hombre de León, Andrés Andrade.



'La Franja' tendría una última para empatar el encuentro de último minuto, pero el disparo de Hugo Rodríguez no encontró el fondo de la red.

Los 90 minutos no dieron para más, y el marcador no se movió. El León volvió a rugir tras los humillantes descalabros ante Necaxa y Monterrey, y se metió al quinto lugara de la general. El Puebla resintió la ausencia de Alejandro Chumacero y no pudo ligar su segunda victoria al hilo en el certamen.