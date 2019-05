Carlos Salcedo quería jugar en Chivas; Tigres lo buscó más

Meses después de que se confirmó el fichaje de Carlos Salcedo por los Tigres , el defensa central reveló que su deseo siempre fue volver a México para jugar con Chivas , aunque las circunstancias no se dieron de la mejor manera.

Salcedo manifestó que tenía muy claro que cuando volviera al balompié mexicano lo haría con el conjunto rojiblanco, aunque el Guadalajara siempre lo buscó en calidad de préstamo y no comprado como sí lo trajeron los felinos.

"Siempre ese fue mi deseo (volver a Chivas), al final mi deseo puede ser una cosa y no depende de mí mismo, si dependiera de mí estaría jugando para el Guadalajara.

“Estoy agradecido porque hablé con Tuca, me insistió mucho que me quería ver en Tigres, Miguel Ángel Garza me hablaba dos veces al día, son esas cosas que te hacen sentir querido. En Guadalajara tenían que comprarme y ellos buscaban un préstamo, era la única forma en la que podía regresar", manifestó.