¡Canta el gallo en la Corregidora! Querétaro debuta en casa con triunfo ante Pachuca

Los locales mostraron su intención de no dejar pasar la primera victoria en casa desde el inicio del encuentro cuando una jugada de Miguel Samudio y un disparo de Camilo Sanvezzo terminó en manos del guardameta de Pachuca.



El primer tiempo transcurrió sin goles, para que la segunda parte tardara más de 20 minutos en ver la primera jugada de peligro. Fue por la banda izquierda que el 'Keko' encontró penetración, pero no dirección de portería, terminando el esférico en un contragolpe de Tuzos del que Erick Gutiérrez no supo tomar ventaja y terminó mandando a donde no había un compañero para rematar.