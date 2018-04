Así quedan los emparejamientos de la Liguilla del Clausura 2018 en la Liga Mx

La fase regular de todos contra todos cumplió con sus compromisos de cara a la fase final de la liga. De esta manera quedaron definidos los cupos de los ocho clasificados en la Liguilla del Clausura 2018 de la Liga MX.

América, TIgres, Pumas, Toluca, Santos Laguna, Morelia, Tijuana y Monterrey son los aspirantes al título del Clausura 2018. Los horarios y emparjamientos de la Liguilla del Clausura 2018 de la Liga MX quedaron conformados de la siguiente manera:

CRUCES DE CUARTOS DE FINAL:

(1) Deportivo Toluca vs (8) Monarcas Morelia

(2) Club América vs (7) Pumas UNAM

(3) Rayados Monterrey vs (6) Club Tijuana

(4) Santos Laguna vs (5) Tigres UANL



PARTIDOS DE IDA:

Morelia vs. Toluca - Por definir (Estadio Morelos )

América vs Pumas - Por definir (Estadio Azteca)

Tijuana vs Monterrey - Por definir (Estadio Caliente)

Tigres vs. Santos Laguna - Por definir (Estadio Universitario)



PARTIDOS DE VUELTA:

Toluca vs. Morelia - Por definir (Estadio Nemesio Díez )

Pumas vs. América - Por definir (Estadio Olímpico Universitario)

Monterrey vs. Tijuana - Por definir (Estadio BBVA Bancomer)

Santos Laguna vs. Tigres - Por definir (Estadio Corona)

Toda la información de la Liguilla del Clausura 2018