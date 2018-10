¿Arturo Vidal en el América? El futbolista chileno admitió que le gustaría jugar con los 'azulcremas'

"Claro, el futbol mexicano me encanta y más adelante si hay algo bueno, un equipo importante quisiera contar conmigo lo pensaría mucho porque de verdad sería un placer venir a México a jugar".

'El Rey', además, adelantó la escuadra a la que le gustaría defener; "América, América es un buen equipo, un lindo equipo, me encantaría".

No obstante, el mediocampista señaló que por el momento está concentrado en continuar mejorando con el Barcelona.

"Me gusta ir día a día, prepararme bien en lo que estoy, más adelante me abro siempre a posibilidades importantes y México es un país que me gusta".