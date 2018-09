Ángel Guillermo Hoyos fue presentado con el Atlas

“Para mí Rafa Márquez es historia viviente de México y será un placer caminar junto a é l; 67 años sin salir campeón no son ningún peso, la ilusión no se la quitamos a nadie”, apuntó.

“Personalmente he tratado de trabajar sobre las bases importantes para mí, que son los valores, a veces confundimos el crecimiento del jugador con actividad física o táctica. A partir de ahí tenemos una metodología de trabajo”, aseveró, al tiempo que habló sobre su amistad con Leo Messi, a quien dirigió en el Barcelona ‘B’, “Tenemos una amistad en silencio, no me quiero alimentar de lo que genera Leo”.