Análisis|¿Ajax o Betis? ¿Qué contexto es mejor para Diego Lainez?

Con 18 años, Diego Lainez aún no es un jugador completamente formado y esto condiciona la decisión entre jugar en España o jugar en Holanda.

En otras palabras, si Lainez fuera ya un jugador maduro no existiría dilema entre el Betis y el Ajax simplemente porque La Liga es mucho mejor que la Eredivisie. Sin embargo, no es el caso y no conviene decidir con base en el cortoplacismo.