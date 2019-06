América niega tener pláticas con Giovani dos Santos, pero aún no lo descarta

A su llegada a la Ciudad de México tras concluir el trabajo de playa de pretemporada, Santiago Baños fue cuestionado sobre la posibilidad de que las Águilas del América contraten a Giovani dos Santos de cara al próximo Torneo Apertura 2019.

El presidente deportivo del Club América volvió a insistir que no hay ninguna negociación con el futbolista mexicano que fue cortado por el Galaxy de la MLS, y negó que haya pláticas con Gio salvo el momento en que coincidieron en Coapa mientras el hijo de Zizinho se recuperaba.

“Seguimos con el mismo tema. El día de hoy no hay negociaciones, no hay pláticas, no hay nada. Al día de hoy no hemos tenido contacto con Giovani, la última vez que hablé con él fue hace un mes porque estaba en las instalaciones haciendo rehabilitación y hasta ahí fue la comunicación”, declaró Baños y negó también haber charlado con el papá del ’10’, Geraldo dos Santos.

Respecto a los rumores que apuntan que la directiva azulcrema no ha querido contactar a Gio debido al elevado sueldo que espera ganar el tres veces mundialista con el Tri, Baños señaló que es una suposición de la prensa, pues no han tenido dialogo, el cual no descarto más adelante.

“Pero es que no sé ni que pretensiones, de cuáles hablan. Están asumiendo todos que Giovani tiene pretensiones altas. La verdad no sabemos porque no hemos platicado. Si se llegara a dar la oportunidad, nos podemos sentar a platicar pero por ahora no hay nada”, afirmó.

El directivo de las Águilas continuó insistiendo que no han tenido reuniones con Dos Santos pero dejó abierta la posibilidad de charlar y observar las condiciones en las que se encuentra para pensar en un posible fichaje de uno de los deseos de la afición americanista.

“No hemos tenido acercamiento. Obviamente dependiendo de cómo esté el jugador, tengo entendido que no ha parado y estuvo entrenando a muy buen nivel con la selección, antes de que partieran. Entonces habría que ver como está físicamente, mentalmente y emocionalmente”.

Por otra parte, Baños dijo que el club se está organizando para contratar a un posible sucesor de Edson Álvarez, seleccionado mexicano que es pretendido por varios equipos y podría dejar el nido tras su participación en la Copa Oro con la selección mexicana.

“No, pero hay que prevenir. No es ningún secreto que Edson ha levantado mucho morbo a nivel internacional y si se da la contratación, la cual estamos esperando, una oferta ya concreta, nos queremos adelantar y contratar a otro”, finalizó el directivo del América.