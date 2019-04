América confirma tres bajas para la semifinal de Copa MX

Desde inicios de torneo, el América confirmó que la Copa MX se había convertido en un objetivo primordial para el equipo , por lo que decidieron encararlo con la seriedad que quizá en otros semestres no se le dio.

Roger Martínez no ha podido entrenar al parejo de sus compañeros desde el 6 de Marzo, un día después del duelo ante Necaxa, cuando tuvo que salir de cambio por lesión y no ha logrado recuperarse de la misma, caso similar al de Oribe Peralta, quién fue operado a finales de febrero por un problema en el tobillo del cual aún no está completamente rehabilitado.