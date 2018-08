Al borde del retiro: ‘Chaco’ Giménez, una carrera marcada por los altibajos

“Todo es difícil en la vida, pero el amor a la pelota y a disfrutar el juego iba más allá de cualquier limitante y obstáculo que se me presentó, como cuando llegué a Boca y se me rompió el ligamento cruzado.

“Una de las cosas que me marcaron e hicieron crecer como persona fue el incidente en Morelia. Aquel momento pensé que el aficionado iba a molestar a Torrado, se me nubló todo y tuve una actitud muy mala y después viéndome en la tele, todo lo que generaba me di cuenta que no era bueno y no era yo”, dijo.