Por evento de 'Monster Truck', Atlanta United no podrá jugar en su estadio

Por tal motivo, el compromiso se llevará a cabo en el Fifth Third Bank Stadium, que se usa principalmente como el hogar del equipo de fútbol americano masculino Kennesaw State Owls.

“No quiero mentir porque no soy bueno en matemáticas o estadísticas, pero creo que cuando jugamos en casa ganamos el 90 por ciento de nuestros juegos. Jugamos en el estadio Mercedes-Benz, no en Kennesaw (Fifth Third Bank Stadium). Así que no estamos listos”, dijo el venezolano Josef Martínez, en declaraciones recogidas por el portal 'Costa Rica Hoy'.