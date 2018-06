Lágrimas y halagos: Así fue presentado Lopetegui con el Real Madrid

Y es que no era para menos considerando el lío que armó en la selección española de fútbol que le costó el puesto de La Furia a días de su debut mundialista.

"No se nos informó nada de la negociación. Julen ha trabajado de una manera fenomenal pero como ha ocurrido esto nos ha obligado a tomar la decisión de que no continúe", declaró Rubiales en rueda de prensa respecto al acuerdo 'en secreto'.

"Ese grupo de jugadores es magnífico. Han pasado las de Caín, yo he estado dos años en la Federación, he tenido cuatro presidentes de la Federación, han pasado muchas cosas difíciles de gestionar , hemos sobrevivido con la fuerza del grupo y del equipo, y con esa fuerza volveremos a ser campeones del mundo", sentenció.

"Estoy muy tranquilo de todo lo que he hecho porque hemos obra de manera profesional y honesta, absolutamente. Que se quiera dar otra versión porque se quieran interpretar cuestiones de una manera interesada y, diría un poco hasta mediocre, creo que no va", y remató, "me hubiera gustado que Rubiales hiciera las cosas de otra manera".