Zidane fue presentado: "Estoy feliz de volver a casa; quiero mucho a este club"

Cuestionado sobre si fue complicado convencerle de volver después de nueve meses de haberse ido, Zidane refirió que no podía decirle que no al presidente Florentino Pérez y a un equipo que quiere mucho.

“No, nada (fue complicado convencerle), no he hecho ninguna entrevista en 9 meses y cuando el presidente me llamo yo no puedo decir que no al presidente y él sabe lo que nos pasa a los jugadores y los entrenadores.