Solari, sobre el posible regreso de Mourinho: "Este club siempre ha tenido más candidatos que Julia Roberts"

"El vestuario es muy fuerte. Estos jugadores tienen mucha experiencia y carácter. No significa que estén contentos por lo que ocurrió pero sí con la conciencia tranquila por darlo todo. Dieron su máximo esfuerzo aunque no estamos felices porque no ganamos. Por suerte tenemos otro partido, muchos difíciles juntos, y estamos preparados para competir de seguido por cosas importantes", valoró.

Por último, lamentó la ausencia de Sergio Ramos por sanción y no valoró la decisión de UEFA de sancionar con dos partidos al capitán blanco por interpretar que provocó la amarilla para cumplir ciclo. "No entendería de qué manera", respondió cuando fue preguntado si se sentía responsable por dar orden desde el banquillo.

"Me da pena que no esté en el partido, es un jugador muy importante para nosotros, un líder. Tenemos jugadores con sobrada experiencia y calidad para suplirlo. Su carácter está impregnado en el equipo. De la resolución no me voy a pronunciar, ya lo hizo un tribunal", sentenció.