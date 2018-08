¡Sin filtro! Reggaeton, pasta y a lo que se dedicaría Arturo Vidal en caso de no ser futbolista

Esta vez Arturo Vidal no se mostró como la fiera de la media cancha en la que se suele convertir tras el silbatazo inicial. El mediocampista del Barcelona le concedió una entrevista al canal del club en la que se mostró hasta con cierta timidez, pero habló de sus gustos, aficiones y deseos en lo que se espera sea una de las campañas más exitosas en la carrera del ‘Rey Arturo’.



FUERA DE LA CANCHA: Tranquilo, me gusta estar con mis hijos, mis amigos, estar en mi casa, no salir mucho. Dentro del campo cambia mi personalidad por mis ganas de siempre ganar.

CABALLOS: La segunda pasión más grande que tengo después del futbol son los caballos. Me crié con mi padre en un barrio donde había caballos, mi tío los tenía pero eran de los normales, veía cómo corrían, qué es lo que hacían, con el tiempo me fui metiendo más a la hípica, conociendo a los caballos de carreras.

SI NO FUERA FUTBOLISTA: Quería ser jinete, de alguna forma hubiera intentado miles de cosas para tener las condiciones y sacar a mi familia adelante.

LOS TATUAJES: El primero me lo hice a los 20 años, fue la cara de mi mamá, después empezaron a nacer mis hijos, cada uno tiene un sentimiento, son cosas que me han pasado en la vida, títulos que tengo con equipos, los nombres de mis hermanos y hermanas, muchas cosas importantes para mí, que como no puedo estar con ellos, los llevo en mi cuerpo. No sé cuántos tengo, son demasiados.

SUPERSTICIONES: No sigo ningún ritual, sólo entrar a la cancha con la máxima concentración y tratar de hacer todo para ganar.

MÚSICA: Me gusta mucho el reggaetón, el trap ahora, es música que me tiene alegre. Hay muchas canciones buenas, es muy difícil elegir una, pero me gusta Ozuna, Anuel, Bad Bunny, hay muchos cantantes como Lary Over, Farruko de trap y reggaetón.

EL PELO: Mi corte es preciso a mi forma de jugar y de vivir todos estos años, desde que nací hasta el día de hoy, es para imponer a los rivales, que sepan que no va a estar fácil enfrentarse a mí. A Algunos compañeros les gusta, a otros no, pero cada uno tiene su estilo, es mi marca, voy a seguir así toda la vida.

COMIDA: Las pastas me gustan mucho, sigo mucho la comida chilena porque en mi casa la cocinan, no he cambiado mucho en eso.

REDES SOCIALES: Ahora me he metido mucho en Instagram, en Twitter, es entretenido. Me ayuda a hablar con los fans, subo fotos, videos, para que sepan el día a día de uno.

UNA VIRTUD: Dar siempre alegría a la gente que está alrededor mío.

UN DEFECTO: Soy impulsivo, yo creo.

UN SUEÑO: Ganar la Champions.