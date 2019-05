Sergio Ramos y su futuro en el Real Madrid: “Me quiero quedar aquí”

Sergio Ramos puso fin a las dudas con el Real Madrid. El capitán ofreció conferencia de prensa para afirmar que su deseo es retirarse en el cuadro blanco.

“Soy madridista, me quiero quedar aquí. El día que me vaya me quiero despedir por la puerta grande, ganando, como me lo merezco”.

Cuestionado sobre su relación con Florentino Pérez, presidente del club, el zaguero despejó todo rumor sobre una mala relación.

“No, para nada, yo lo hubiera renovado de por vida. El presidente y yo tenemos una relación de padre a hijo y nos queremos muchísimo. Son muchos años que hemos pasado juntos, él siempre me ha mostrado un cariño especial y él siempre ha cuidado bien a este tipo de jugadores”.

Sergio Ramos fue claro en señalar que su deseo ferviente es retirarse como jugador del Real Madrid.

“Mi sueño y mi ilusión es retirarme aquí, nunca me iría del Real Madrid. Estaría dispuesto a jugar gratis porque así la siento”.

El defensa aseguró que la oferta del futbol de China es real y detalló que lo que menos le importa es revisar su contrato de momento.

“La oferta está en la mesa, existe, no miento. Si la afición no me quiere ya me lo hubiera planteado, pero nunca me he planteado irme de aquí. Yo no quería la carta de libertad, no la he exigido, quiero una foto con Florentino y no para callar rumores, solo es porque así lo siento. Ayer lo arreglamos todo, sobran palabras y queremos construir el futuro del Madrid juntos.

“Con mi salario estoy muy contento y con mi contrato igual. No me interesa el tema económico, estando mi familia feliz y yo, queda en segundo plano”.

Sergio Ramos comentó que le quedan dos años más de contrato, pero mientras su cuerpo lo deje, pueden ser 4 o 6 más.

“Si un día me fuese del Real Madrid sería cuando mi cuerpo me diga que no puede dar más y me iría a un club que no compitiera contra el equipo. Presidencia, afición y compañeros, soy el capitán del Real Madrid y me siento muy querido”.