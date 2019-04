¡Señor Karim! ‘Hat-trick’ de Benzema afianza al Real Madrid en el tercer lugar de La Liga

Sin agobios para el Athletic, le costó interpretar la parte ofensiva de su plan. No conectó nunca con Iñaki Williams, secado en un gran marcaje de Jesús Vallejo, la gran novedad del once de Zidane y que sorprendió con el nivel que mostró en una titularidad en Liga casi un año después.

Al enésimo intento de Asensio desde la izquierda encontró el premio. Yerai no llegó e Íñigo no fue a cubrir su espalda. En medio apareció el mejor cabeceador de la Liga, Benzema, para no perdonar. El tanto llegaba segundos después de una acción salvadora de Vallejo ante Williams cuando, en carrera, se disponía a rematar dentro del área madridista.