Quique Setién revela por qué no incluyó a Diego Lainez en el derbi

Diego Lainez se cayó en la convocatoria del Real Betis frente al derbi ante el Sevilla en el Ramón Sánchez Pizjuán y el entrenador Quique Setién explicó en rueda de prensa cuál fue el motivo de no considerarlo al final.

El estratega comentó que tuvo dudas hasta el final en el once inicial, tanto con los jugadores que tenía que considerar para estar en el banquillo de suplentes como para los que tenía que dejar fuera, entre ellos el tabasqueño.

“ Lainez tuvo un poco de fiebre esta semana, no es ese el motivo porque ya estaba bien. Tenía en el banquillo a dos jugadores como a Joaquín (Sánchez) y a (Cristian) Tello que iban a salir antes que él y no tenía mucho sentido incluirlo y he decidido llevar los otros dos jugadores. Sigue teniendo a partir de ahora las mismas opciones que tenía antes”, compartió.