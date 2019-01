¿Podrá Aritz Aduriz salvar al Athletic de Bilbao?

Si no hubiera descendido en 2018, el histórico Hamburgo de Alemania habría completado un siglo compitiendo en primera división, logrando algo que ni Bayern Munich ni Borussia Dortmund podrán tener jamás en su palmarés. En España, los únicos tres clubes que podrían alcanzar los 100 años en primera son el Real Madrid, el FC Barcelona y el Athletic Club de Bilbao.

... mas no para el Athletic.

Dado que en 'Los Leones' no pueden jugar sino futbolistas hechos en Lezama (cantera del club) o nacidos en el País Vasco, 80 millones de euros no le sirven al Athletic como sí que le pueden servir a los otros 19 equipos de la Liga de España. Vestir la camiseta rojiblanca implica defender un proyecto deportivo y cultural (que no comercial) y por ello la marcha de Kepa sin haber completado su ciclo fue vista como una salida por la puerta de atrás.