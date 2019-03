Pablo Machín es destituido del Sevilla; Joaquín Caparrós asume el cargo

“La ilusión está, estoy con muchas ganas, siendo consciente de que es una situación difícil, que no me gusta para nada tenerla que asumir. Yo había hecho una apuesta por Machín y los entrenadores sabemos cómo es este mundo.

“Tenemos una plantilla muy equilibrada, pero todo es discutible en el mundo del fútbol. Al final todo es el resultado. El fútbol no deja de ser un juego, el azar también, pero no me quedo en esas cosas. Debemos potenciar los muchísimos puntos fuertes que tiene este equipo y entrar en una dinámica de resultados positivos. Hay mucha igualdad y no podemos distraernos nada”, declaró.