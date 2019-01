Messi 'cerró' el fichaje de Frenkie de Jong al Barcelona

El fichaje de Frenkie de Jong no fue fácil para el Barcelona, debido a que el Paris Saint-Germain y el Manchester City se acercaron al jugador para hacerle una propuesta, no obstante, fue una llamada de Lionel Messi la que provocó que el holandés descartara sus opciones en Francia e Inglaterra.

"Fui a Manchester y París para conversar con Pep Guardiola y Thomas Tuchel. Mi decisión no fue contra ellos, sino a favor del Barça. El reto que me espera es genial y respeto a Francia, pero no me veía allí por diez años", declaró.