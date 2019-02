Las confesiones de Marcelo: Dejaba la vida por Zidane, extraña a CR7, no habla con Bale y admite su bajo de nivel

Marcelo, el lateral brasileño del Real Madrid, se sinceró en una entrevista con el medio Esporte Interativo, en el que tocó varios temas, entre ellos su relación con Zinedine Zidane, su amistad con Cristiano Ronaldo, su escaso diálogo con Gareth Bale, además de los posibles rumores que lo ubican en la Juventus de Turín.

Sobre ‘Zizou’ y su salida del Madrid, Marcelo señaló: "Fue extraño. Fue un comunicado y la mayoría no lo sabíamos porque todo iba maravilloso y para mí fue un chock. Teníamos una relación maravillosa, hablábamos todos los días, se interesaba por mí, me defendía, si estaba bien... Zizou fue para mí muy grande, un profesional, no sólo por los títulos, me defendió mucho aquí dentro y hacía todo por él, corría, luchaba, jugué lesionado. Prácticamente, me dejé la vida por Zidane”.

El sudamericano también se refirió a la relación que tiene con Cristiano Ronaldo, con quien tuvo una gran amistad en el Real Madrid. "Tenía muy buena relación con Cristiano, con su familia, su novia... Jugué 9 años con él. Es normal quedarse triste”, dijo.

Marcelo agregó que también tenía una buena relación con Kiko Casilla, el arquero suplente del club merengue, mientras que reveló que es muy poco lo que habla con Gareth Bale.

“Con Kiko, que se sentaba a mi lado, también me he sentido vacío, triste. Estaba todo el día "qué tal Kiko, cómo vas" y ahora no tengo nadie a mi lado. Al otro lado tengo a Bale, pero Bale no habla, sólo habla inglés. Hablamos con gestos y le digo "hi, hello y good wine".

El defensor brasilero también quiso salir al paso de los rumores que lo ubican en la Juventus. "He visto que hacen montajes con la camiseta de la Juventus y es un equipo espectacular, pero yo estoy en el Real Madrid. Nunca se me ha pasado por la cabeza dejar el Real Madrid. Confío en mí más que cualquiera otra persona y no tengo por qué marcharme".

Sobre su nivel actual, el sudamericano admite que no vive su mejor momento: "El nivel que demuestro normalmente es complicado mantenerlo siempre. Ahora estoy un poco más bajo de nivel que normalmente, pero está claro que en mi carrera fue así. Se sube y se baja un poco, pero siempre trato mantener una buena línea. Esta temporada por desgracia llevo tres lesiones en dos meses, pero esa fase ya pasó. Tengo que jugar para volver a mi forma habitual y mi confianza"

Por si fuera poco, Marcelo habló de lo que ha vivido con Santiago Solario y del poco tiempo que estuvo Julen Lopetegui a cargo del equipo: "Cada entrenador tiene su idea. Con Solari la relación es normal, es muy directo, dice lo que tienes que hacer. Siempre piensa en ayudar al Madrid. Yo sé cuál es mi función en el Madrid y él tiene clara la suya. En el Madrid después de tanto tiempo te haces un poco hincha, esa pasión de hincha. Vibras cuando estás fuera".