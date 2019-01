Diego Lainez fue presentado con el Real Betis: "Fue fácil la decisión de venir acá"

La confianza que le pueda dar su compatriota, Andrés Guardado, también fue resaltado por el propio Lainez, quien no reparó en elogios para sus compañeros: "Es uan afición muy grande, lo que vi el domingo, una afición alentando desde el primer minuto, también los compañeros que tengo acá, es muy importante que Andrés (Guardado) esté por acá , me ha ayudado bastante, ahora a responder y dar lo mejor de mí con humildad y buen futbol", apuntó.

"Yo creo que me siento bien, me siento en muy buen nivel, respetaré las decisiones del entrenador y él evaluará para cuando esté listo, por la cuestión física o cualquier situación; me ayuda el tipo de futbol que se maneja en Europa, en España y el del Real Betis me favorece, se juega muy buen futbol", indicó.