Héctor Moreno reveló en su presentación con la Real Sociedad la ‘culpa’ de Carlos Vela

Héctor Moreno fue presentado de forma oficial como jugador de la Real Sociedad, el defensor mexicano no dudó en hablar sobre los motivos que le hicieron dejar a la roma para firmar con los ‘Txuri Urdin’, y afirmó que su compañero en el Tri, Carlos vela tuvo mucho que ver en su decisión.



“Me motivó mucho este gran interés por la Real Sociedad. Solo he escuchado cosas muy buenas del club y de la ciudad, como las palabras de Carlos Vela, que habla maravillas. Quiero vivir noches y días maravillosos en este club y lo daré todo porque así sea”, declaró Moreno en su presentación.



Así mismo afirmó que no estaba disfrutando de su paso por la Roma y que a pesar de no tener garantizado su puesto en el equipo español, intentara hacerse de un lugar en el once titular.



“No estaba disfrutando de los minutos que me habría gustado y creo que aquí lo puedo hacer. Quiero llegar al Mundial jugando, lucharé por llegar jugando. Aquí nadie me ha garantizado que vaya a jugar, pero quiero ganarme los minutos”, añadió Moreno.



.@HectorMorenoh: “Salgo de un gran club y llego a otro gran club. Hay mucha juventud y calidad en este club” #RealSociedad pic.twitter.com/3gW73BeDnm — Real Sociedad Fútbol (@RealSociedad) 1 de febrero de 2018



Sobre los aportes que puede realizar en el equipo, Moreno dijo: “Puedo aportar trabajo, disciplina y experiencia. Tengo la ilusión y las ganas de ayudar a la Real lo que se merece la real Sociedad”, finalizó Moreno.