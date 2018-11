¡Hay tiro! Casillas: “Tomaría el toro por los cuernos, lo enfrentaría”; Mourinho: “Lo hizo, escondido”

Y la respuesta de José Mourinho no se hizo esperar, de inmediato contestó a las afirmaciones de Casillas: “Da la impresión de ser una entrevista de alguien que está en el final de su carrera. En lo que se refiere a mi persona, cuando dice que nunca me enfrentó, eso no corresponde a la realidad. Él me enfrentó y lo hizo siempre del modo en el que no existe nadie mejor que él para hacerlo: Escondido”, puntualizó a Récord de Portugal.