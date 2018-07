En la enésima amenaza, el rumor de la salida de Cristiano del Real Madrid cobra mucha fuerza

El Real Madrid se hartó y no está dispuesto a tensar más la cuerda . El rumor de cada año cobra fuerza para convertirse en una realidad: Cristiano Ronaldo se irá de España a partir de la próxima temporada, tal y como él lo ha anhelado desde hace tiempo.

Eso sí, el Real Madrid no tiene un pelo de tonto . Cristiano Ronaldo se iría del tricampeón de Europa confirmándose como uno de los mejores y más grandes fichajes en la historia del fútbol. Pero, gratis no se irá jamás.

El Real Madrid, con seguridad, recuperará lo que se gastó en 2009 y con mucha probabilidad, lo duplicará. Si la Juventus quiere a Cristiano, deberá abonarle al menos 150 millones de euros al equipo español. Y también, le tendrá que pagar al portugués un sueldo no menor a los 25 millones de euros por temporada.

Pero eso no le importa al Real Madrid. Fastidiado de las actitudes y amenazas de Cristiano, con una relación poco sana con el mismo Florentino Pérez –recordemos las burlas del portugués a su Presidente en pleno discurso post triplete de Champions-, una ficha altísima y un jugador en una edad decadente. El target del club merengue es claro y tiene un nombre comprendido por seis letras: NEYMAR .

En España lo dan por hecho. Cristiano ha dicho 700 veces su deseo por volver a Inglaterra, las últimas, sin temor a afirmarlo ante la prensa. Extraoficialmente, involucrado al PSG, a la MLS o a la propia Superliga de China. Parece que esta vez, el Real Madrid no da para más y le abrió por completo sus puertas. El monstruo se va, pero no a cualquier precio. Si el Real Madrid fuera agradecido, le dejaría ir gratis. Pero esto es un negocio, y en los negocios, no se regala dinero.