¿Dónde está CR7? El Real Madrid entra en crisis tras perder ante el modesto Alavés

El Real Madrid no tiene poderío ofensivo, extraña más que nunca a Cristiano Ronaldo luego de una falta de puntería atroz, no importa quién esté en el ataque, los merengues no generan peligro y eso lo dejaron patente tras perder, al 95’, ante el modesto Alavés con gol de Manu García. Los blancos viven una crisis de resultados que podría cortar el proyecto de Julen Lopetegui.