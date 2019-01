EXCLUSIVA | Diego Lainez: “Estoy cumpliendo un sueño”

“Muy feliz de ser hecho en Coapa, muy agradecido con el club , siempre me ha abierto las puertas y hoy no fue la excepción.

“El campeonato ayudó muchísimo, no me iba a ir de aquí si no era campeón, se me abrió esta oportunidad, me voy muy agradecido con mis compañeros y el cuerpo técnico.