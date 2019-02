Aficionados del Atlético de Madrid consideran un robo la derrota ante el Real Madrid

La afición del Atlético de Madrid no está nada contenta luego de la derrota por marcador de 3-1 ante el Real Madrid en la jornada 23 de la Liga de España . Para los seguidores de los colchoneros las decisiones arbitrales del árbitro Estrada Fernández incidieron directamente al marcador, sobre todo por el penalti marcado a Ramos y la anulación de un gol a Morata .

“El penalti que le han hecho a penalti no lo han pitado, el nuestro no era penalti, el gol que nos metieron era en fuera de juego que lo vean internamente”, señala una fanática al diario Marca .

“Es jugar con las inclemencias de todo, nos roban descaradamente, a mí me han robado varias veces, ¿qué piensas?, nos han violado, es como sentirse violado igual, lo mismo, no podemos hacer nada, no hay con quien denunciar, ¿qué hacemos?”, dijo otro de los molestos aficionados al diario español.