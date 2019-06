Joao Maleck no continuará con el Sevilla Atlético la próxima temporada

El delantero mexicano Joao Maleck no continuará en el Sevilla Atlético la próxima temporada, tras el accidente que lo involucró con la muerte de un matrimonio en Guadalajara, Jalisco, el pasado fin de semana.

“El jugador tiene que tener en cuenta que estaba cedido en préstamo del Santos y no va a seguir en el Sevilla” , dijo a Univisión Deportes.

Añadió que “ la información que tenemos es toda la que llega desde México, como es también el móvil que tenía aquí no está operativo y con el accidente está muy liado y con las detenciones, aquí en el club, como el futbolista no es propiedad nuestra, en el Sevilla no va a seguir”.