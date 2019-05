Joao Maleck, comprometido con México

“Mi postura con México es la misma de siempre, nunca voy a negar un llamado, para mí no es una obligación, es un honor estar ahí en selección. Yo a México lo pongo por encima de todo, yo me crié ahí, tengo las raíces de México.

“Sentía que a lo mejor podía ir a aportar, pero bueno ya, se tomó la decisión de no ir, mi postura con selección sigue siendo la misma, nunca voy a decir que no a un llamado. Estuve leyendo por ahí que la gente dudaba de eso, pero a la selección nunca le voy a decir que no”.

Joao Maleck fue goleador con el FC Porto II ; “el año pasado tuve la oportunidad de ser el máximo goleador de mi club en la categoría, me fue muy bien, me adapté muy rápido a Porto , ese año sin lesión fue espectacular”.

“En Sevilla me había dado seguimiento, vine para acá porque es una gran institución, hay muchos proyectos conmigo, lamentablemente la lesión me frenó un poco pero no estoy lamentándome del pasado, ahora lo que me interesa recuperar es el ritmo otra vez, volver a demostrar y doblar la cantidad de goles que hice en el año que vine va a ser muy importante”.